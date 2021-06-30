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«Динамо» и «Бетис» сделали предложения защитнику сборной Парагвая Бальбуэне

19:05
Фабиан Бальбуэна. Фото Instagram
Фабиан Бальбуэна. Фото Instagram
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Защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает AS. По информации источника, «Динамо» сделало предложение 29-летнему парагвайскому футболисту.

На Бальбуэна также претендует «Бетис». При этом московский клуб предложил более выгодные финансовые условия, но сам игрок планирует выбрать испанскую команду. «Бетис» тренирует Мануэль Пеллегрини, с которым защитник пересекался в «Вест Хэме».

В минувшем сезоне Бальбуэна провел 19 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Его контракт с «молотобойцами» истекает 30 июня. Футболист станет свободным агентом.

Бальбуэна сейчас находится в расположении сборной Парагвая на Кубке Америки.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 5 миллионов евро.

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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