«Динамо» и «Бетис» сделали предложения защитнику сборной Парагвая Бальбуэне
19:05
Защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает AS. По информации источника, «Динамо» сделало предложение 29-летнему парагвайскому футболисту.
На Бальбуэна также претендует «Бетис». При этом московский клуб предложил более выгодные финансовые условия, но сам игрок планирует выбрать испанскую команду. «Бетис» тренирует Мануэль Пеллегрини, с которым защитник пересекался в «Вест Хэме».
В минувшем сезоне Бальбуэна провел 19 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Его контракт с «молотобойцами» истекает 30 июня. Футболист станет свободным агентом.
Бальбуэна сейчас находится в расположении сборной Парагвая на Кубке Америки.
Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 5 миллионов евро.
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