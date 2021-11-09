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Жота: «Пока что не могу поставить Салаха на один уровень с Роналду»

Диогу Жота сравнил Мохамеда Салаха с Криштиану Роналду
09:16
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о партнере по команде Мохамеде Салахе.

«Отличный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне он показывает всю свою технику, забивает отличные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, и мы знаем, что у нас есть человек, который может совершить решающее действие в игре. Соперники понимают, что им нужно быть внимательными, сократить пространство, которое они оставляют для него.

Думаю, я пока что не могу поставить Салаха на один уровень с Роналду, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда они на поле, они очень опасны, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них», — приводит слова Диогу Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний Салах провел 15 матчей за команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

36-летний Роналду провел 12 матчей за «МЮ», в которых забил 9 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/watch/video/12461945/jota-salah-reaching-ronaldos-level

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Екатерина Савостина все материалы автора

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