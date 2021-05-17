Нойер отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона
10:09
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в сторис в Instagram высказался о победном голе вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).
«Какой гол, мой друг!» — написал Нойер.
«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов.
Видео гола:
Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.
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