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Нойер отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона

10:09
Сторис из Instagram Мануэля Нойера. Фото Instagram
Сторис из Instagram Мануэля Нойера. Фото Instagram
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в сторис в Instagram высказался о победном голе вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).

«Какой гол, мой друг!» — написал Нойер.

«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов.

Видео гола:

Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.

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