Нойер отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в сторис в Instagram высказался о победном голе вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).

«Какой гол, мой друг!» — написал Нойер.

«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов.

Видео гола:

Football eh. ...



Experience 5 minutes 33 seconds of unbridled joy with every angle of @Alissonbecker's goal... pic.twitter.com/QlgWJQ9QcA — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.