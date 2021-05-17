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Ловрен отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона в ворота «Вест Бромвича»

10:40
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Капитан «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победный гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).

«Алиссон. Потрясающе, мой друг», - написал Ловрен в Twitter.

«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов. Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.

Видео гола:

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