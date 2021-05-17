Ловрен отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона в ворота «Вест Бромвича»

Капитан «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победный гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1).

«Алиссон. Потрясающе, мой друг», - написал Ловрен в Twitter.

Alisson. ??



Amazing my friend. ??? — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 16, 2021

«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов. Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.

Видео гола: