Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter высказался о голе голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера на 95-й минуте в ворота «Вест Бромвича» (2:1).

«Боже мой! Теперь я видел все. Гол вратаря «Ливерпуля» на последней секунде. Алисон в стране чудес», — написал Линекер.

Crikey! I've seen it all now. A last second winner from @LFC's keeper. Alisson wonderland. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) May 16, 2021

«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов. Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.

Видео гола: