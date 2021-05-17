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Линекер — о голе Алиссона «Вест Бромвичу»: «Теперь я видел все»

09:49
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter высказался о голе голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера на 95-й минуте в ворота «Вест Бромвича» (2:1).

«Боже мой! Теперь я видел все. Гол вратаря «Ливерпуля» на последней секунде. Алисон в стране чудес», — написал Линекер.

«Ливерпуль» в гостях победил «Вест Бромвич» (2:1) благодаря голу Алиссона на 95-й минуте и остался у границы зоны Лиги чемпионов. Этот мяч бразилец посвятил своему умершему отцу. Алиссон стал первым вратарем в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.

Видео гола:

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