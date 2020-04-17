Новые инвесторы «Ньюкасла» не будут увольнять Стива Брюса с поста главного тренера

«Ньюкасл» не станет увольнять главного тренера команды Стива Брюса после того, как клуб будет выкуплен новыми инвесторами, сообщает Daily Mail.

По информации источника, консорциум из Саудовской Аравии, который приобретет основную часть акций «сорок», считает, что не стоит принимать поспешных решений и избавляться от 59-летнего специалиста.

Стив Брюс возглавил «Ньюкасл» летом 2019 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса. Команда занимает 13-е место в чемпионате Англии-2019/20 после 29 туров, имея в активе 35 очков. Ранее сообщалось, что вместо Брюса могут назначить Массимилиано Аллегри, или же вернуть Рафаэля Бенитеса.