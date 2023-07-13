Хендерсон согласовал контракт с «Аль-Иттифаком»
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял предложение от «Аль-Иттифака», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний англичанин согласовал контракт с саудовским клубом. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп одобрил уход игрока.
Ранее сообщалось, что инициатором трансфера полузащитника является новый главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард, который выступал с Хендерсоном за «Ливерпуль».
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