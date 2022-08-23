«Ноттингем Форрест» интересуется защитником «Тоттенхэма» Тангангой

«Ноттингем Форрест» рассматривает вариант покупки защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганги, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «шпор» хочет получить за 23-летнего англичанина 16,8 миллиона фунтов стерлингов. В это трансферное окно защитником интересовались «Рома», «Атлетико» и «Милан».

Танганга — воспитанник «Тоттенхэма». Его действующий контракт с клубом истекает в 2025 году.

В прошедшем сезоне защитник сыграл за «шпор» 19 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов.