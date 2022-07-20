«Ноттингем Форест» подписал контракты с двумя новичками из «Хаддерсфилда»

«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил, что подписал двух новых игроков. Новичками команды стали защитник Гарри Тоффоло и полузащитник Лиам О'Брайан.

26-летний Тоффоло перешел в «Ноттингем» из «Хаддерсфилда».

23-летний О'Брайан также провел прошлый сезон в составе «Хаддерсфилда».

В последний раз клуб, образованный в 1865 году, играл в АПЛ в сезоне-1998/99. С тех пор «Ноттингем» успел побывать как в чемпионшипе, так и в третьем дивизионе английского футбола.