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Сегодня, 22:05

Кунде не тренируется с «Севильей». Клуб не хочет рисковать его здоровьем

Кунде пропустил сегодняшнюю тренировку «Севильей»
Руслан Минаев
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Sky Sports.

23-летним французом интересуется «Челси», который предложил «Севилье» 60 миллионов евро. Клубы ведут переговоры. Таким образом, испанский клуб не хочет рисковать здоровьем защитника.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

Футбол
ФК Севилья
ФК Челси
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