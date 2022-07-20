Кунде не тренируется с «Севильей». Клуб не хочет рисковать его здоровьем

Защитник «Севильи» Жюль Кунде пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Sky Sports.

23-летним французом интересуется «Челси», который предложил «Севилье» 60 миллионов евро. Клубы ведут переговоры. Таким образом, испанский клуб не хочет рисковать здоровьем защитника.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.