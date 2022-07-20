Кунде не тренируется с «Севильей». Клуб не хочет рисковать его здоровьем
Кунде пропустил сегодняшнюю тренировку «Севильей»
Защитник «Севильи» Жюль Кунде пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Sky Sports.
23-летним французом интересуется «Челси», который предложил «Севилье» 60 миллионов евро. Клубы ведут переговоры. Таким образом, испанский клуб не хочет рисковать здоровьем защитника.
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
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9
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12
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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