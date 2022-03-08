«Ноттингем Форест» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Ноттингем Форест» обыграл «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Защитник Том Лис в самом начале встречи вывел гостей вперед. Однако хозяевам удалось еще до перерыва не только сравнять счет, но и забить второй мяч. Голами отметились Сэм Сарридж и Райан Йейтс.

В 1/4 финала «Ноттингем Форест» встретится с «Ливерпулем». Жеребьевка четвертьфинала прошла еще на прошлой неделе.