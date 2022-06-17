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Сегодня, 06:22

«Норвич» после вылета из АПЛ сменил клубный логотип

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Норвич Сити» принял решение сменить клубный логотип. Новый дизайн эмблемы был представлен еще в конце прошлого года.

Также сегодня, 17 июня, клуб пообещал предоставить программу развития на ближайшие годы.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Норвич» вылетел из премьер-лиги, заняв последнее место в таблице.

Футбол
ФК Норвич
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