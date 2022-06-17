«Норвич» после вылета из АПЛ сменил клубный логотип

«Норвич Сити» принял решение сменить клубный логотип. Новый дизайн эмблемы был представлен еще в конце прошлого года.

Также сегодня, 17 июня, клуб пообещал предоставить программу развития на ближайшие годы.

6 hari menuju pergantian logo Norwich City pic.twitter.com/ThXQDkDGnv — Norwich City Indonesia (@indocanaries) June 11, 2022

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Норвич» вылетел из премьер-лиги, заняв последнее место в таблице.