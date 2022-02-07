Рангник рассказал, что у него нет конфликта с Лингардом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что у него нет конфликта с Лингардом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что полузащитник Джесси Лингард вернулся к тренировкам с командой.

«Мы все движемся вперед. У меня нет никаких проблем с Джесси. Я очень рад, что он остался в команде», — приводит слова тренера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Лингард не хочет продлевать контракт с клубом и намерен покинуть «Юнайтед» зимой.

Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «МЮ».