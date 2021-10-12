Н'Голо Канте вернулся к полноценным тренировкам после коронавируса

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте вернулся к полноценным тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба. Француз пропустил два матча синих из-за положительного теста на коронавирус.

Вместе с Канте в строй вернулся и защитник Рис Джеймс. У футболиста были проблемы с голеностопом.

Оба игрока готовятся к матчу чемпионата Англии против «Брентфорда», который состоится 16 октября.