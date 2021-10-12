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Н'Голо Канте вернулся к полноценным тренировкам после коронавируса

12 октября, 19:21
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте вернулся к полноценным тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба. Француз пропустил два матча синих из-за положительного теста на коронавирус.

Вместе с Канте в строй вернулся и защитник Рис Джеймс. У футболиста были проблемы с голеностопом.

Оба игрока готовятся к матчу чемпионата Англии против «Брентфорда», который состоится 16 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное