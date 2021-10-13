«Ньюкасл» хочет купить защитника «Лестера»
02:38
«Ньюкасл» заинтересован в покупке у «Лестера» защитника Уэсли Фофана. По информации RMC, конкретное предложение будет сделано, когда француз восстановится после травмы.
20-летний француз получил перелом голени в августе этого года. С тех пор он не выходил на поле.
«Лестер» купил Фофана у «Сент-Этьена» за 35 миллионов евро в октябре 2020 года.
Напомним, на прошлой неделе инвестиционный фонд из Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов стерлингов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю