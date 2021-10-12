«Эвертон» заинтересован в подписании Фекира
19:13
Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает издание Estadio Deportivo.
«Ириски» хотят укрепить состав в следующее трансферное окно и попытаются подписать французского хавбека.
Фекир уже мог оказаться в Ливерпуле в 2019 году, когда вел переговоры с одноименным клубом, однако тогда трансфер сорвался в последний момент из-за медосмотра. Теперь же заполучить 28-летнео игрока попытается команда Рафы Бенитеса.
Действующий контракт Фекира с «Бетисом» рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке зелено-белых, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
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