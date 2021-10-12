«Эвертон» заинтересован в подписании Фекира

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает издание Estadio Deportivo.

«Ириски» хотят укрепить состав в следующее трансферное окно и попытаются подписать французского хавбека.

Фекир уже мог оказаться в Ливерпуле в 2019 году, когда вел переговоры с одноименным клубом, однако тогда трансфер сорвался в последний момент из-за медосмотра. Теперь же заполучить 28-летнео игрока попытается команда Рафы Бенитеса.

Действующий контракт Фекира с «Бетисом» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке зелено-белых, отличившись двумя голами и двумя ассистами.