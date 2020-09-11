Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1-го тура АПЛ против «Лидса».

«Очень хочется впервые сыграть против Марсело Бьелсы. Я часто смотрел матчи «Лидса» по телевизору. Он отличный специалист, который как раз подходит для этого клуба», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Мне кажется, стиль «Лидса» очень подходит для АПЛ. С ними точно всем будет тяжело. Как с «Шеффилдом» в прошлом сезоне, например. Поверьте, эта команда точно не входит даже в десятку тех, с кем хотелось бы начинать сезон», — подытожил немецкий тренер.

Матч «Ливерпуль» — «Лидс» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 19.30 (мск).