Менди предъявили еще одно обвинение в попытке изнасилования. Ему вменяют 9 преступлений на сексуальной почве

В адрес защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди выдвинуто еще одно обвинение в попытке изнасилования, сообщает L'Equipe.

В ходе предварительного слушания 2 февраля по делу 27-летнего футболиста число обвинений в его адрес возросло. Менди обвинили еще в одной попытке изнасилования.

До этого француза обвиняли в семи случаях изнасилования в отношении четырех женщин, а также в сексуальных домогательствах в отношении пятой женщины.

Ранее 27-летний футболист был переведен из тюрьмы в Ливерпуле в более жесткое учреждение в Манчестере. Сделано это было для безопасности Менди.