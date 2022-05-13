Роналду: «Тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе». Давайте верить, что мы будем выигрывать трофеи с ним»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал назначение нидерландского специалиста Эрика тен Хага на пост главного тренера клуба.

«Что я знаю о нем, так это то, что он проделал фантастическую работу в «Аяксе». Он опытный тренер, но мы должны дать ему время. Определенные вещи должны поменяться так, как хочет тен Хаг.

Я надеюсь мы добьемся успеха. Я желаю ему всего наилучшего. Мы воодушевлены его приходом, не только как игроки, но и как болельщики клуба. Я желаю ему всего наилучшего и давайте верить, что в следующем сезоне мы будет выигрывать трофеи», — цитирует Роналду пресс-служба «МЮ».

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 58 очками после 37 туров АПЛ.