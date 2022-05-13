Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра и Димитара Бербатова.

«Все эти специалисты, такие как Бербатов, Зеедорф и Эвра. Я играл против них и не видел их характера, когда уничтожал их в составе «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов. Индивидуальность и характер — это то, что мы показываем последние пять лет, играя каждые три дня во всех турнирах.

В матче с «Реалом» мы пропустили два гола за минуту, когда у нас было два шанса забить. Дело тут вовсе не в характере. В последних четырех матчах АПЛ мы забили 22 гола с невероятным характером», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Ранее Эвра высказывал мнение, что Гвардиоле не нужны игроки с характером и лидерскими качествами, так как лидером должен быть только испанский специалист.

Гвардиола во главе «Барселоны» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах.