Форвард «Эвертона» Ришарлисон сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Тоттенхэм»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон в ближайшее время станет футболистом «Тоттенхэма», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, сегодня 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование для перехода в лондонский клуб.

«Тоттенхэм» заплатит за форварда около 50 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Ришарлисон забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 43,2 миллиона фунтов.