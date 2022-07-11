Холанн заявил, что больше всего хочет сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос о том, против какой команды ему не терпится сыграть. По словам 21-летнего норвежца, большего всего ему хочет принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Мне не нравится говорить это, но «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Холанна во время его представления болельщикам «горожан» United Zone.

Нападающий перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.