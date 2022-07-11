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Сегодня, 07:35

Холанн заявил, что больше всего хочет сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос о том, против какой команды ему не терпится сыграть. По словам 21-летнего норвежца, большего всего ему хочет принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Мне не нравится говорить это, но «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Холанна во время его представления болельщикам «горожан» United Zone.

Нападающий перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://twitter.com/ManUnitedZone_/status/1546132166639325184
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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