Тен Хаг обязал игроков «Манчестер Юнайтед» есть только вместе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг внес первые изменения в распорядок команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 52-летний нидерландец обязал своих подопечных завтракать, обедать и ужинать только вместе.

Отмечается, что тренер проводит интенсивные тренировки, чтобы привить игрокам свою философию.

Напомним, что манкунианцы проводят предсезонное турне по Таиланду и Австралии.