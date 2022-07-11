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Сегодня, 07:49

Тен Хаг обязал игроков «Манчестер Юнайтед» есть только вместе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг внес первые изменения в распорядок команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 52-летний нидерландец обязал своих подопечных завтракать, обедать и ужинать только вместе.

Отмечается, что тренер проводит интенсивные тренировки, чтобы привить игрокам свою философию.

Напомним, что манкунианцы проводят предсезонное турне по Таиланду и Австралии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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