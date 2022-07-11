Кейн не перейдет в «Баварию» этим летом

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, между клубами не было никаких обсуждений и переговоров по переходу 28-летнего англичанина.

Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, спортивный директор Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте не рассматривали возможность продажи нападающего этим летом.

При этом «шпоры» хотят обсудить новый контракт с Кейном в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.