Кейн не перейдет в «Баварию» этим летом
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, между клубами не было никаких обсуждений и переговоров по переходу 28-летнего англичанина.
Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, спортивный директор Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте не рассматривали возможность продажи нападающего этим летом.
При этом «шпоры» хотят обсудить новый контракт с Кейном в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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3
|Челси
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|0
|0
|0-0
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
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8
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9
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11
|Ньюкасл
|0
|0
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|
12
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|0
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|0
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|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
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|16:00
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МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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