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Сегодня, 07:29

Кейн не перейдет в «Баварию» этим летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, между клубами не было никаких обсуждений и переговоров по переходу 28-летнего англичанина.

Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, спортивный директор Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте не рассматривали возможность продажи нападающего этим летом.

При этом «шпоры» хотят обсудить новый контракт с Кейном в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1546172465231155203
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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