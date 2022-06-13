Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил свои шансы получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Я хочу выиграть «Золотой мяч», чтобы присоединиться в Джорджу Веа — единственному африканцу, который становился его обладателем. Недостаток этого года — поражение «Реалу», даже, если я провел хорошую игру в финале.

Вообще, это не отменяет того, чего я добился за последние месяцы. Давайте дождемся голосования. Если я не получу «Золотой мяч» в этом году, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выиграть в следующем», — цитирует Салаха France Football.

В прошедшем сезоне 29-летний египтянин забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Салах стал 4-м футболистом в истории АПЛ, который за один сезон выиграл приз лучшему бомбардиру и ассистенту чемпионата Англии.

Ранее портал Sportskeeda составил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году.

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября. Номинанты будут объявлены 12 августа.