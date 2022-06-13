Саутгейт рассказал, что только один футболист «МЮ готов к вызову в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игроков, которые вызваны в национальную команду.

«Отвечая на вопрос о том, могут ли игроки «Манчестер Юнайтед» быть более свежими, так как клуб на ранней стадии вылетел из Лиги чемпионов, тренер заявил: «У нас пока вызван только один Гарри Магуайр. Остальным футболистам «МЮ» предстоит многое сделать, чтобы вернуться в команду», — цитирует Саутгейта Yahoo Sports.

Англия после трех туров Лиги наций занимает последнее место в 3-й группе дивизиона А. Команда в трех встречах набрала только 2 очка. Италия сохраняет первую строчку, имея в активе 5 очков.