«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за защитника «Севильи» Кунде

«Челси» является основным претендентов за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за 23-летнего француза, сообщает Marca.

Ранее сообщалось также об интересе к Кунде со стороны «Барселоны» и «Реала».

Действующий контракт француза с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.