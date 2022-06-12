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Сегодня, 22:06

«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за защитника «Севильи» Кунде

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» является основным претендентов за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за 23-летнего француза, сообщает Marca.

Ранее сообщалось также об интересе к Кунде со стороны «Барселоны» и «Реала».

Действующий контракт француза с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

ФК Севилья
ФК Челси
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Брентфорд – Лидс
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
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22.05 18:00
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Норвич – Тоттенхэм
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