Рангник прокомментировал недовольство игроков «МЮ» его методами работы

Рангник отреагировал на то, что игроки «МЮ» недовольны его методами работы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу того, что игроки команды недовольны его методами тренировки.

«Мне нечего на это ответить. Не читаю газет, об этих новостях не знаю. Очевидно, что команда развивалась тактически благодаря работе на тренировках. Важно, чтобы футболисты тоже понимали это. Если мы пропускаем, то должны придерживаться плана на игру, не терять самообладание», — цитирует Рангника BBC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство красных летом 2022 года планирует сменить главного тренера команды.

Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября 2021 года. Команда после 23 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.