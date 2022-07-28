Нападающий «Брентфорда» Форсс перешел в «Мидлсбро»

Нападающий «Брентфорда» Маркус Форсс перешел в «Мидлсбро». Соглашение финского форварда с клубом рассчитано на 4 сезона.

«Мы рады принять Маркуса. Он сыграл большую роль в повышении «Брентфорда» пару сезонов назад и хорошо знает эту лигу. Он хороший спортсмен и разносторонний игрок. Мы действительно с нетерпением ждем того, что он может привнести в команду» — цитирует пресс-служба «Мидлсбро» главного тренера клуба Криса Уайлдера.

В прошедшем сезоне 23-летний финский форвард в январе перешел в «Халл Сити» на правах аренды. Форсс провел 11 матчей в чемпионшипе за клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.