Нападающий «Брентфорда» Форсс перешел в «Мидлсбро»
Нападающий «Брентфорда» Маркус Форсс перешел в «Мидлсбро». Соглашение финского форварда с клубом рассчитано на 4 сезона.
«Мы рады принять Маркуса. Он сыграл большую роль в повышении «Брентфорда» пару сезонов назад и хорошо знает эту лигу. Он хороший спортсмен и разносторонний игрок. Мы действительно с нетерпением ждем того, что он может привнести в команду» — цитирует пресс-служба «Мидлсбро» главного тренера клуба Криса Уайлдера.
В прошедшем сезоне 23-летний финский форвард в январе перешел в «Халл Сити» на правах аренды. Форсс провел 11 матчей в чемпионшипе за клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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