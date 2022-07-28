Алиссон и Жота пропустят матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» из-за травм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон Бекер и нападающий Диогу Жота пропустят матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» из-за травм.

Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Нет, у Алиссона и Жоты нет шансов сыграть, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Алиссон тренировался сегодня больше, чем накануне, так что он определенно будет готов к матчу с «Фулхэмом», но не к этим выходным. И то же самое касается Жоты. Диогу не было здесь с нами, так как же он мог играть в футбол? К сожалению, это займет некоторое время. Вот и все».

Матч «Ливерпуля» с «Фулхэмом» в 1-м туре английской премьер-лиги состоится 6 августа.