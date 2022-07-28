Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:38

Алиссон и Жота пропустят матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» из-за травм

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон Бекер и нападающий Диогу Жота пропустят матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» из-за травм.

Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Нет, у Алиссона и Жоты нет шансов сыграть, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Алиссон тренировался сегодня больше, чем накануне, так что он определенно будет готов к матчу с «Фулхэмом», но не к этим выходным. И то же самое касается Жоты. Диогу не было здесь с нами, так как же он мог играть в футбол? К сожалению, это займет некоторое время. Вот и все».

Матч «Ливерпуля» с «Фулхэмом» в 1-м туре английской премьер-лиги состоится 6 августа.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/alisson-becker-miss-community-shield-and-return-fulham
Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Брентфорда» Форсс перешел в «Мидлсбро»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости