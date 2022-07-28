«Манчестер Юнайтед» объявил номера, под которыми за команду будут играть Эриксен и Мартинес

Новички «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен определились с игровым номером.

24-летний аргентинец будет выступать за команду под 6-м номером, а 30-летний датчанин — под 14-м.

«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Мартинеса у «Аякса» вчера, 27 июля. Трансфер обошелся английскому клубу в 57 миллионов евро.

Эриксен перешел в «МЮ» на правах свободного агента 15 июля 2022 года.