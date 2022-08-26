Sky Sports: «Челси» близок к подписанию Фофана

«Челси» близок к подписанию контракта с защитником «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает Sky Sports.

Последний раз «синие» предлагали за 21-летнего француза 75 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что клубы обсуждают структуру бонусных выплат.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.