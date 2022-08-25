Антони просит «Аякс» договориться с «МЮ» в ближайшие двое суток и ищет дом в Манчестере

Нападающий «Аякса» Антони намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Transfers со ссылкой на De Telegraaf.

По информации источника, 22-летний бразилец обратился к руководству амстердамского клуба с просьбой прийти к соглашению с «красными дьяволами» в ближайшие двое суток.

Отмечается, что нападающий уверен, что сделка будет экономически выгодна и ему самому, и «Аяксу».

При этом представители Антони уже несколько дней ищут ему дом в Манчестере.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Антони 94 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.