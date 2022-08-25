«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером «Ньюкасла» Дубравкой

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу вратаря Мартина Дубравки, сообщает Sky Sports.

33-летний словак потерял место в стартовом составе после перехода в «Ньюкасл» вратаря Ника Поупа из «Бернли». Сам игрок не против продолжить карьеру в английском клубе.

Дубравка выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.