«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 94 миллиона евро за Антони

«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 94 миллиона евро за переход нападающего Антони, сообщает O Globo.

22-летний бразилец уже дал согласие на переход в английский клуб.

Ранее главный тренер «Аякса» Альфред Шредер вывел Антони из состава клуба, заявив, что ждет он игрока 100-процентной отдачи на тренировках.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Контракт Антони с «Аяксом» действует до 2025 года.