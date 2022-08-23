«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 94 миллиона евро за Антони
«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 94 миллиона евро за переход нападающего Антони, сообщает O Globo.
22-летний бразилец уже дал согласие на переход в английский клуб.
Ранее главный тренер «Аякса» Альфред Шредер вывел Антони из состава клуба, заявив, что ждет он игрока 100-процентной отдачи на тренировках.
В прошлом сезоне форвард сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Контракт Антони с «Аяксом» действует до 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
7
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
9
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
15
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
18
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
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38 тур
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|- : -
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
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