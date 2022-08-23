Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:51

«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 94 миллиона евро за Антони

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 94 миллиона евро за переход нападающего Антони, сообщает O Globo.

22-летний бразилец уже дал согласие на переход в английский клуб.

Ранее главный тренер «Аякса» Альфред Шредер вывел Антони из состава клуба, заявив, что ждет он игрока 100-процентной отдачи на тренировках.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Контракт Антони с «Аяксом» действует до 2025 года.

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ягодки размером с голову»: бывшая жена Кокорина восхитила видео с откровенным декольте
Русский бульдозер, заменивший Балотелли. Что в Турции говорят и пишут о дебюте Артема Дзюбы за «Адана Демирспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «МЮ» Варан считает Каземиро игроком с сильным характером

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Ньюкасла» Сен-Максимена
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости