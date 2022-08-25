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Сегодня, 11:05

«Ливерпуль» надеется подписать полузащитника «Брайтона» Кайседо

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Mirror.

По данным источника, английский клуб готовит предложение в размере 50 миллионов евро. «Чайки» сообщали, что 20-летний эквадорец «не продается», но «Ливерпуль» намерен продолжить свои попытки.

Полузащитник перешел в «Брайтон» в 2021 году. Срок действующего контракта истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кайседо провел в составе «чаек» 8 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Ливерпуль
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 - : -
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