«Ливерпуль» надеется подписать полузащитника «Брайтона» Кайседо

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Mirror.

По данным источника, английский клуб готовит предложение в размере 50 миллионов евро. «Чайки» сообщали, что 20-летний эквадорец «не продается», но «Ливерпуль» намерен продолжить свои попытки.

Полузащитник перешел в «Брайтон» в 2021 году. Срок действующего контракта истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кайседо провел в составе «чаек» 8 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.