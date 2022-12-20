«МЮ» вряд ли купить защитника Дюмфриса

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис не перейдет в «МЮ» этой зимой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что агенты игрока и клуба встречались для обсуждения возможного трансфера. Но переход вряд ли осуществиться, так как главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг полностью доверяет защитнику команды Диогу Далоту.

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.