«Манчестер Юнайтед» активировал опции продления контрактов с Рэшфордом, Далотом, Шоу и Фредом

«Манчестер Юнайтед» активировал опции продления контрактов сразу с несколькими игроками основного состава, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Речь идет о защитниках Диогу Далоте и Люке Шоу, полузащитнике Фреде и нападающим Маркусе Рэшфорде. Теперь соглашения всех игроков рассчитаны до лета 2024 года.

При этом клуб продолжает вести переговоры о перезаключении контрактов с игроками на более длительные сроки.

Ранее появлялась информация, что «МЮ» не определился только с будущим голкипера Давида Де Хеа, который может покинуть команду летом.