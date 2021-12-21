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«МЮ» вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе

16:22
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Игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Из-за большого количества заболевших в «МЮ» были перенесены матчи команды с «Брентфордом» и «Брайтоном».

21 декабря футболисты «МЮ» начали подготовку к матчу 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 27 декабря.

«Манчестер Юнайтед» после 16 матчей занимает 6-е место таблицы с 27 очками.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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