«МЮ» вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе

Игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Из-за большого количества заболевших в «МЮ» были перенесены матчи команды с «Брентфордом» и «Брайтоном».

21 декабря футболисты «МЮ» начали подготовку к матчу 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 27 декабря.

«Манчестер Юнайтед» после 16 матчей занимает 6-е место таблицы с 27 очками.