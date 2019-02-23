"МЮ" распыляет чеснок на поле "Олд Траффорд" перед матчем с "Ливерпулем"

Работники стадиона "Олд Траффорд" перед матчем чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" распыляют на газоне чеснок, сообщает Daily Mail.
У многих болельщиков такое решение вызвало вопросы, но ответ оказался на поверхности. Это не связано с попыткой предоставить хозяевам преимущество. Таким образом сотрудники "Олд Траффорд" защищают траву от паразитов. Данная тактика не нова - уже ряд клубов в чемпионате Англии пользовались этим.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится 24 февраля, начало - в 17.05 по московскому времени.
Reason why Man Utd have sprayed GARLIC on Old Trafford pitch ahead of Liverpool clash https://t.co/qBXb6aTWhZ pic.twitter.com/9TsRYTAwEh– Mirror Football (@MirrorFootball) 22 февраля 2019 г.
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