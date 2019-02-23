"МЮ" распыляет чеснок на поле "Олд Траффорд" перед матчем с "Ливерпулем"

Работники стадиона "Олд Траффорд" перед матчем чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" распыляют на газоне чеснок, сообщает Daily Mail.

У многих болельщиков такое решение вызвало вопросы, но ответ оказался на поверхности. Это не связано с попыткой предоставить хозяевам преимущество. Таким образом сотрудники "Олд Траффорд" защищают траву от паразитов. Данная тактика не нова - уже ряд клубов в чемпионате Англии пользовались этим.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится 24 февраля, начало - в 17.05 по московскому времени.