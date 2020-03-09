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«МЮ» продаст Лингарда в летнее трансферное окно

16:59
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«Манчестер Юнайтед» продаст полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, 27-летний полузащитник заключил соглашение с агентом Мино Райолой и уже ищет варианты для трудоустройства, поскольку главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер дал игроку понять, что не нуждается в его услугах. «МЮ» планирует отпустить Лингарда и усилить полузащиту Джейдоном Санчо, Джеком Грилишем и Джеймсом Мэддисоном.

В сезоне-2019/20 Лингард забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за «МЮ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.

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