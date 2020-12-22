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«МЮ» не будет продлевать аренду Игало

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Times.

30-летний футболист играет в английской команде на правах аренды. Его контракт с «МЮ» истекает в январе 2021 года. Права на Игало принадлежат «Шанхай Шэньхуа».

В манчестерский клуб футболист перешел в феврале этого года. За это время он забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу. «МЮ» после 13 туров АПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице.

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