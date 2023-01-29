«МЮ» хочет подписать де Врея бесплатно

Защитник «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMTalk. Клуб может приобрести игрока на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Интер» начал переговоры о продлении контракта с 30-летним футболистом сборной Нидерландов.

Летом у де Врея заканчивается действующий контракт, и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента. Игроком активно интересуются «Тоттенхэм», «Севилья» и «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.