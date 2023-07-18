«МЮ» готовит официальное предложение «Аталанте» по Хойлунду

«Манчестер Юнайтед» готовит первое предложение «Аталанте» по переходу нападающего Расмуса Хойлунда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, манкунианцы уже согласовали условия личного контракта с игроком. «Аталанта» сообщила, что хочет за 20-летнего датчанина около 70 миллионов евро. Кроме того, бергамаски не хотят, чтобы «МЮ» включал в сделку своих игроков.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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