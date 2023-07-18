Американская компания выкупила контрольный пакет акций «Лидса» за 200 миллионов евро

«Лидс» объявил о продаже контрольного пакета акций клуба американской компании 49ers Enterprises.

По информации The Guardian, компания заплатила за клуб около 200 миллионов евро. Председателем правления «Лидса» станет Парааг Марате, который ранее был вице-председателем и членом правления клуба. Он сменит Андреа Радриццани, который был мажоритарным владельцем «Лидса» с 2017 года.

В прошедшем сезоне клуб занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.