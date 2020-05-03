«Мы заперты в домах 46 дней». Ловрен считает, что футболистам нужен отдых после сезона

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне. С большой долей вероятности после завершения текущего чемпионата практически сразу начнется следующий.

— Мы заперты в домах 46 дней! — приводит слова игрока Sportske Novosti. — Никуда не выходили. Психологически мне тяжело, это самое сложное. Тренироваться в одиночку и с командой — совсем разные вещи. Каждый день одно и то же. Убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона, они должны получить свободное время. Нельзя сказать, что карантин является отдыхом.

По последним данным, в мире зарегистрированы 3 407 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 242 270 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 072 148 человек выздоровели за время пандемии.