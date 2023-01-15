Мудрик в воскресенье пройдет медосмотр для завершения перехода в «Челси»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прилетит в Лондон утром в воскресенье, 15 января для того, чтобы завершить переход в «Челси», сообщает Sky Sports.

22-летний вингер пройдет медосмотр и подпишет контракт с лондонским клубом, после чего посетит домашнюю игру команды против «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

14 января сообщалось, что «Челси» заплатит за Мудрика 70 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 110 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2030 года.

В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.