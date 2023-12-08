Мойес: «Вест Хэм» может дать по носу многим хорошим командам»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Отличная игра против соперника высокого уровня. Мы — команда, которая может дать по носу хорошим командам. Сегодня хотели лучше играть с мячом. У нас было несколько действительно хороших быстрых контратак. Игроки проделали действительно хорошую работу. Мы играли с чрезвычайно талантливым «Тоттенхэмом». У нас хорошие игроки, которые умеют играть и отбирать мяч. Нам постоянно напоминают, что мы дарим соперникам голы, так что хорошо, что мы забили и ушли с поля с победой. Мы проделали действительно хорошую работу, чтобы обыграть «шпор», — цитирует BBC Мойеса.

«Тоттенхэм» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.