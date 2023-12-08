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Сегодня, 04:03

Мойес: «Вест Хэм» может дать по носу многим хорошим командам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Отличная игра против соперника высокого уровня. Мы — команда, которая может дать по носу хорошим командам. Сегодня хотели лучше играть с мячом. У нас было несколько действительно хороших быстрых контратак. Игроки проделали действительно хорошую работу. Мы играли с чрезвычайно талантливым «Тоттенхэмом». У нас хорошие игроки, которые умеют играть и отбирать мяч. Нам постоянно напоминают, что мы дарим соперникам голы, так что хорошо, что мы забили и ушли с поля с победой. Мы проделали действительно хорошую работу, чтобы обыграть «шпор», — цитирует BBC Мойеса.

«Тоттенхэм» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.

 
7&nbsp;декабря. Тоттенхэм&nbsp;&mdash; Вест Хэм&nbsp;&mdash; 1:2. «Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму». «Шпоры» не выигрывают уже 5 матчей подряд
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму». «Шпоры» не выигрывают уже 5 матчей подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
Результаты / календарь
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5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 2 : 1
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 5 : 0
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 0 : 2
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 2
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 1 : 0
6.12 23:15
МЮ – Челси
 2 : 1
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 3 : 0
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 1 : 2
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 12 1 3
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