Сон — о матче с «Вест Хэмом»: «Неприемлемое поражение»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отреагировал на поражение команды в матче 15-го тура АПЛ от «Вест Хэма» (1:2).

«Неважно, заслуживали мы большего или нет — мы проиграли, и сейчас важно только это. Думаю, поражение в такой игре — это неприемлемо. Мы, игроки, должны взять на себя ответственность», — цитирует BBC Сона.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» теперь насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения. «Шпоры» с 27 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 24 очка и идет на 9-й строчке.