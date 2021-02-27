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Моуринью заявил, что Бэйл чувствует себя счастливым в «Тоттенхэме»

08:25
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нападающий Гарет Бэйл чувствует себя счастливым в команде.

«Гарет выглядит счастливее, чем когда-либо. Видна его уверенность в своих силах. Футболист, испытывающий страх или негатив, не забил бы такой гол, какой забил Бэйл в ворота «Вольфсбергера» в среду. Сейчас Гарет в лучшей форме с момента приезда в команду», — цитирует Goal Моуринью.

Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды в сентябре 2020 года. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах за «шпор» в сезоне-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/mourinho-wants-to-play-happier-than-ever-bale-more-often/svpfj0eqfri4183bgf3lbr3rw

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