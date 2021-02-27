Моуринью заявил, что Бэйл чувствует себя счастливым в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нападающий Гарет Бэйл чувствует себя счастливым в команде.

«Гарет выглядит счастливее, чем когда-либо. Видна его уверенность в своих силах. Футболист, испытывающий страх или негатив, не забил бы такой гол, какой забил Бэйл в ворота «Вольфсбергера» в среду. Сейчас Гарет в лучшей форме с момента приезда в команду», — цитирует Goal Моуринью.

Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды в сентябре 2020 года. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах за «шпор» в сезоне-2020/21.