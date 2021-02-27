Моуринью заявил, что Бэйл чувствует себя счастливым в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нападающий Гарет Бэйл чувствует себя счастливым в команде.
«Гарет выглядит счастливее, чем когда-либо. Видна его уверенность в своих силах. Футболист, испытывающий страх или негатив, не забил бы такой гол, какой забил Бэйл в ворота «Вольфсбергера» в среду. Сейчас Гарет в лучшей форме с момента приезда в команду», — цитирует Goal Моуринью.
Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды в сентябре 2020 года. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах за «шпор» в сезоне-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/mourinho-wants-to-play-happier-than-ever-bale-more-often/svpfj0eqfri4183bgf3lbr3rw
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